Более 20 объектов пассажирской инфраструктуры отремонтировано на ОЖД в первом полугодии

14:03

Железнодорожники Октябрьской магистрали продолжают проводить работу по улучшению инфраструктуры для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров. Так, в первом полугодии проведены работы по ремонту и реновации на 15 платформах, 5 вокзалах, в 2 багажных помещениях, 2 санитарно-гигиенических помещениях, а также на одной привокзальной площади.

На территории Республики Карелия проведен ремонт семи платформ и одного здания вокзала, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проведены работы на восьми платформах, одном вокзале, в одном санитарно-гигиеническом помещении и двух багажных комнатах. В Тверской области железнодорожники провели ремонтные работы на двух вокзалах и одной привокзальной площади, а в Псковской области обновили один вокзал и одно санитарно-гигиеническое помещение.

Напомним, что на объектах пассажирской инфраструктуры Октябрьской железной дороги усилена уборка всех помещений вокзальных комплексов, увеличена частота проветривания, обновлена разметка для соблюдения социальной дистанции, увеличено количество бесконтактных санитайзеров. Кроме того, обеспечено наличие наглядной информации и производится регулярное аудио оповещение о профилактике коронавируса.

Железнодорожники Октябрьской магистрали просят пассажиров соблюдать меры предосторожности и применять защитные маски при нахождении на станциях, вокзалах и в поездах.