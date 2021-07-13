Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 20 объектов пассажирской инфраструктуры отремонтировано на ОЖД в первом полугодии

2021-07-13 14:03
Более 20 объектов пассажирской инфраструктуры отремонтировано на ОЖД в первом полугодии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Железнодорожники Октябрьской магистрали продолжают проводить работу по улучшению инфраструктуры для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров. Так, в первом полугодии проведены работы по ремонту и реновации на 15 платформах, 5 вокзалах, в 2 багажных помещениях, 2 санитарно-гигиенических помещениях, а также на одной привокзальной площади.

На территории Республики Карелия проведен ремонт семи платформ и одного здания вокзала, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проведены работы на восьми платформах, одном вокзале, в одном санитарно-гигиеническом помещении и двух багажных комнатах. В Тверской области железнодорожники провели ремонтные работы на двух вокзалах и одной привокзальной площади, а в Псковской области обновили один вокзал и одно санитарно-гигиеническое помещение.

Напомним, что на объектах пассажирской инфраструктуры Октябрьской железной дороги усилена уборка всех помещений вокзальных комплексов, увеличена частота проветривания, обновлена разметка для соблюдения социальной дистанции, увеличено количество бесконтактных санитайзеров. Кроме того, обеспечено наличие наглядной информации и производится регулярное аудио оповещение о профилактике коронавируса.

Железнодорожники Октябрьской магистрали просят пассажиров соблюдать меры предосторожности и применять защитные маски при нахождении на станциях, вокзалах и в поездах.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru