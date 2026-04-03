В первом триместре нынешнего года объем погрузки на Южно-Восточной железнодорожной линии увеличился на 7,1%

13:50

Согласно свежим данным, в течение первого квартала 2026 года на ЮВЖД было загружено 20 миллионов тонн грузов, что на 7,1% превышает показатели за тот же период предыдущего года. Общий грузооборот достиг 16,8 миллиардов тарифных тонно-километров.

В период с января по март были загружены следующие грузы:

железная и марганцевая руды – 9,2 миллиона тонн (+4% по сравнению с январем – мартом 2025 года);

черные металлы – 3,4 миллиона тонн (+0,9%);

зерно –1,5 миллиона тонн (увеличение – более чем в 2,4 раза);

промышленное сырье и формовочные материалы – 1 миллион тонн (+14,7%).

В марте объем погрузки составил 7,4 миллиона тонн (+7,7% по отношению к марту прошлого года). Грузооборот вырос на 4% и достиг 6,3 миллиарда тарифных тонно-километров, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 7,7 миллиарда тонно-километров (+3,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.