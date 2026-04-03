В первом триместре нынешнего года объем погрузки на Южно-Восточной железнодорожной линии увеличился на 7,1%

Согласно свежим данным, в течение первого квартала 2026 года на ЮВЖД было загружено 20 миллионов тонн грузов, что на 7,1% превышает показатели за тот же период предыдущего года. Общий грузооборот достиг 16,8 миллиардов тарифных тонно-километров.
В период с января по март были загружены следующие грузы:
В марте объем погрузки составил 7,4 миллиона тонн (+7,7% по отношению к марту прошлого года). Грузооборот вырос на 4% и достиг 6,3 миллиарда тарифных тонно-километров, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 7,7 миллиарда тонно-километров (+3,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.