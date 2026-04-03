Запасной поезд, подготовленный на вокзале Ульяновск для пассажиров поезда № 302 Москва – Челябинск, продолжит движение по маршруту с пассажирами в 14:00 (мск)

2026-04-03 13:35
Запасной поезд, подготовленный на вокзале Ульяновск для пассажиров поезда № 302 Москва – Челябинск, продолжит движение по маршруту с пассажирами в 14:00 (мск)
В свете завершения ремонтных работ в районе станции Бряндино, было принято решение о возвращении поезда № 301 Челябинск – Москва к его обычному маршруту с остановками, указанными в расписании. Ожидается, что задержка поезда составит до 8 часов.

Поезд № 50 Москва – Уфа, который следует по заменительному маршруту, прибудет на конечную станцию с отставанием от расписания более 4 часов.

Пассажирам поездов будет предоставлено питание.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» и по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любого места России бесплатный).

