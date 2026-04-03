В Вербное воскресение и на Пасхальный праздник 62 пригородных поезда Мосузла получат дополнительные станции остановок.

2026-04-03 13:20
В Вербное воскресение и на Пасхальный праздник 62 пригородных поезда Мосузла получат дополнительные станции остановок.
На Вербное воскресенье (5 апреля) и Пасху (12 апреля) для комфорта пассажиров, Московская железная дорога в сотрудничестве с транспортной компанией установила дополнительные остановки для 62 пригородных поездов Мосузла. Платформы находятся вблизи церквей и кладбищ, которые будут доступны для общественного посещения во время православных праздников.

Изменения были внесены в расписание электропоездов 4 направлений (Белорусского, Киевского, Павелецкого и Рижского), которые осуществляют рейсы утром и днем. Дополнительные остановки были установлены для 27 поездов на Павелецком направлении в Чертаново, Булатниково и Калинина, 20 – на Белорусском в Здравнице и Отрадном, 12 – на Рижском (на Троицкой и Миитовской), 3 – на Киевском (в Алабино).

Вы можете ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

