Три туристических состава приедут в Ярославский регион 4-го и 5-го апреля.

В ближайшие выходные три туристических поезда остановятся в городах Ярославской области.

4 апреля в Ярославль приедет двухэтажный поезд из Самары, который доставит детей и взрослых, путешествующих в рамках тура «Яркие выходные» и образовательного проекта «Вагон знаний». 5 апреля турпоезд «Сказочный экспресс» остановится в Ростове Великом и Переславле-Залесском. На станциях Ростов Великий и Ярославль-Главный путешественников встретят специальные программы с участием местных артистов.

Туристический поезд «По Золотому кольцу» пройдет через Ярославскую и Костромскую области: 4 апреля путешественники приедут в Ярославль, Нерехту и Кострому. В 2026 году этот маршрут был пройден в феврале и марте, когда более 500 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга посетили эти города.

Все путешественники смогут узнать больше о истории, архитектуре, музеях и народных промыслах русской глубинки.

«Сегодня общество активно интересуется внутренним туризмом. Мы, в свою очередь, совместно с органами местного самоуправления и региональными правительствами, делаем перевозку комфортной и организуем прием туристов. Кроме того, мы разрабатываем различные туристические программы на Северной магистрали», – заявил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

ОАО «РЖД» предлагает различные железнодорожные туристические маршруты с целью продвижения и развития внутреннего туризма и гостеприимства. Некоторые из них включают в себя поездки по Северной железной дороге, такие как «Переславский экспресс», «Зимняя сказка», «Новогодняя сказка», «Вятская сказка», «Серебряный маршрут», «К северному сиянию», «Мороз-экспресс», «Величие Севера», «Русский Север», «По Золотому кольцу». В июне будет добавлен новый маршрут под названием «Белые ночи». Более подробную информацию о туристических поездах можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД».

СЖД в сотрудничестве с региональными властями организует движение ретропоездов из Ярославля в Рыбинск, из Сыктывкара в Микунь, из Иванова в Шую. В рамках развития спортивного туризма реализуется проект «Электричка болельщиков» Кострома – Ярославль, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.