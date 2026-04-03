В марте 2026 года на Северной железнодорожной линии было перевезено 4,5 млн тонн груза.

Согласно свежим данным, в марте 2026 года на Северной железной дороге было перевезено 4,5 млн тонн грузов, что на 6,6% меньше, чем в марте предыдущего года.

Общий грузооборот в марте 2026 года достиг 11,9 млрд тарифных тонно-км, что на 14,2% меньше, чем в марте прошлого года. Грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период уменьшился на 14,3% и составил 14,7 млрд тонно-км.

За период с января по март 2026 года было перевезено около 12,4 млн тонн грузов, что на 8,1% меньше, чем за тот же период в прошлом году, согласно оперативной информации.

Было перевезено по железной дороге:

лесных грузов – 2,8 млн тонн (-11% по сравнению с январем – мартом 2025 года);

нефти и нефтепродуктов – около 2,7 млн тонн (-22,5%);

черных металлов – 1,7 млн тонн (+12,2%);

цветной руды – около 870 тыс. тонн (+5%);

химических и минеральных удобрений – 683 тыс. тонн (+6,7%);

строительных грузов – 614 тыс. тонн (+3,2%);

каменного угля – 599 тыс. тонн (-32,5%);

химикатов и соды – 217 тыс. тонн (+11,9%).

Грузооборот за январь – март 2026 года составил 32,8 млрд тарифных тонно-км, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за этот же период уменьшился на 16,8% и составил 14 млрд тонно-км.

Объемы погрузки зависят от активности в различных отраслях промышленности. В регионах, через которые проходит Северная железнодорожная магистраль, наблюдается снижение погрузки лесных грузов из-за уменьшения спроса на продукцию лесной промышленности на внутренних и внешних рынках, снижение погрузки нефтепродуктов из-за проведения ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, а также каменного угля из-за сокращения объемов добычи.

В результате введения тарифных льгот для перевозок черных металлов по территории России и в страны СНГ, наблюдается увеличение их отгрузки на железнодорожный транспорт (+12,2%). Заметен рост отгрузки цветной руды (+5%), обусловленный повышением спроса со стороны алюминиевых предприятий. Повышенный спрос от российских агропроизводителей способствовал увеличению отгрузки удобрений (+6,7%). Также отмечено повышение отгрузки строительных материалов (+3,2%) и химических продуктов (+11,9%). Эти категории грузов в основном направлены на внутренний рынок, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.