352 пассажира поезда № 302, следующего из Москвы в Челябинск, приехали на станцию Ульяновск-Центральный.

352 путешественника из поезда № 302, следующего из Москвы в Челябинск, уже прибыли на Ульяновск-Центральный, остальные будут доставлены в скором времени.
В общей сложности в поезде было 412 пассажиров.
Они имеют возможность временно разместиться на железнодорожном вокзале, при необходимости пройти медосмотр и получить психологическую поддержку.
Всем путешественникам предоставляется питание.
На станции уже готов резервный состав с вагонами для дальнейшего следования. Он отправится, когда все пассажиры пройдут медицинскую проверку.