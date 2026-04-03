На Свердловской железнодорожной магистрали в марте 2026 года было перевезено 9,8 млн тонн груза.

В марте 2026 года объем погрузки на СвЖД, согласно оперативным данным, достиг 9,8 млн тонн, что на 10,6% ниже, по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Грузооборот в марте 2026 года равнялся 15,4 млрд тарифных тонно-км (-15,1% по отношению к марту 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 19,6 млрд тонно-км (-13,1%).

Согласно оперативной информации, погрузка на СвЖД за период с января по март 2026 года составила 28,3 млн тонн, что на 7,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В частности, было погружено:

нефти и нефтепродуктов – 9,1 млн тонн (+2,4% к показателю января – марта 2025 года);

химических и минеральных удобрений – 4,9 млн тонн (+2,8%);

строительных материалов – 4,5 млн тонн (-6,4%);

железной и марганцевой руды – 1,9 млн тонн (-24,5%);

черных металлов – 1,5 млн тонн (-29,7%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 млн тонн (-4,9%);

цветной руды и серного сырья – 0,8 млн тонн (-14,4%);

химикатов и соды – 0,7 млн тонн (-17,5%);

цемента – 0,5 млн тонн (-5%);

кокса – 0,5 млн тонн (-20,8%);

лесоматериалов – 0,4 млн тонн (-25,2%);

зерна – 0,1 млн тонн (-9,5%).

Грузооборот за период с января по март 2026 года составил 44,3 млрд тарифных тонно-км (-14,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 55,9 млрд тонно-км (-13%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.