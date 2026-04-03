Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2026-04-03 10:30
На Свердловской железнодорожной магистрали в марте 2026 года было перевезено 9,8 млн тонн груза.
В марте 2026 года объем погрузки на СвЖД, согласно оперативным данным, достиг 9,8 млн тонн, что на 10,6% ниже, по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Грузооборот в марте 2026 года равнялся 15,4 млрд тарифных тонно-км (-15,1% по отношению к марту 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 19,6 млрд тонно-км (-13,1%).

Согласно оперативной информации, погрузка на СвЖД за период с января по март 2026 года составила 28,3 млн тонн, что на 7,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В частности, было погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 9,1 млн тонн (+2,4% к показателю января – марта 2025 года);
  • химических и минеральных удобрений – 4,9 млн тонн (+2,8%);
  • строительных материалов – 4,5 млн тонн (-6,4%);
  • железной и марганцевой руды – 1,9 млн тонн (-24,5%);
  • черных металлов – 1,5 млн тонн (-29,7%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 млн тонн (-4,9%);
  • цветной руды и серного сырья – 0,8 млн тонн (-14,4%);
  • химикатов и соды – 0,7 млн тонн (-17,5%);
  • цемента – 0,5 млн тонн (-5%);
  • кокса – 0,5 млн тонн (-20,8%);
  • лесоматериалов – 0,4 млн тонн (-25,2%);
  • зерна – 0,1 млн тонн (-9,5%).

Грузооборот за период с января по март 2026 года составил 44,3 млрд тарифных тонно-км (-14,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 55,9 млрд тонно-км (-13%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru