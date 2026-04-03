На Свердловской железнодорожной магистрали в марте 2026 года было перевезено 9,8 млн тонн груза.

В марте 2026 года объем погрузки на СвЖД, согласно оперативным данным, достиг 9,8 млн тонн, что на 10,6% ниже, по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Грузооборот в марте 2026 года равнялся 15,4 млрд тарифных тонно-км (-15,1% по отношению к марту 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 19,6 млрд тонно-км (-13,1%).
Согласно оперативной информации, погрузка на СвЖД за период с января по март 2026 года составила 28,3 млн тонн, что на 7,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
В частности, было погружено:
Грузооборот за период с января по март 2026 года составил 44,3 млрд тарифных тонно-км (-14,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 55,9 млрд тонно-км (-13%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.