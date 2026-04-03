О расписании железнодорожного транспорта в регионе Ульяновска

2026-04-03 10:22
В связи с проведением работ по устранению последствий схода пассажирского поезда № 302 Москва – Челябинск, был изменен маршрут следования через станции Чишмы, Самара и возвращение на основной маршрут на станции Инза для следующих пассажирских поездов:

  • № 301 Челябинск – Москва;
  • № 49 Уфа – Москва.

В обратном направлении был изменен маршрут следования поезда № 50 Москва – Уфа через станции Ульяновск, Сызрань, Самара.

Были отменены следующие пригородные поезда:

  • № 6713 Ульяновск – Инза;
  • № 6720 Ульяновск – Димитровград.

Для уточнения актуального движения поездов можно обратиться по телефону службы поддержки клиентов РЖД, который работает круглосуточно: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).

