О расписании железнодорожного транспорта в регионе Ульяновска

10:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением работ по устранению последствий схода пассажирского поезда № 302 Москва – Челябинск, был изменен маршрут следования через станции Чишмы, Самара и возвращение на основной маршрут на станции Инза для следующих пассажирских поездов:

№ 301 Челябинск – Москва;

№ 49 Уфа – Москва.

В обратном направлении был изменен маршрут следования поезда № 50 Москва – Уфа через станции Ульяновск, Сызрань, Самара.

Были отменены следующие пригородные поезда:

№ 6713 Ульяновск – Инза;

№ 6720 Ульяновск – Димитровград.

Для уточнения актуального движения поездов можно обратиться по телефону службы поддержки клиентов РЖД, который работает круглосуточно: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).