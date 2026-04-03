Пассажирам электрички "Ласточка", следующей по маршруту Калининград - Светлогорск, будет доступна услуга быстрой медицинской диагностики.

7-го апреля 2026 года, в рамках Всемирного дня здоровья, на Светлогорскую ветку Калининградской железной дороги будет отправлен пригородный поезд с медицинским персоналом на борту. Во время поездки пассажиры смогут пройти быструю диагностику, включая измерение артериального давления, уровня сахара в крови и т.д.

Поезд с медработниками отправится со станции Южный вокзал в Светлогорск через Зеленоградск в 10:15. До Зеленоградска специалисты железнодорожной больницы будут принимать пассажиров в последнем вагоне поезда, а при движении из Зеленоградска в Светлогорск - в первом вагоне.

«Ласточка» отправится из Светлогорска-2 в 12:24. Медицинский персонал будет находиться в последнем вагоне, после отправления из Зеленоградска - в первом.

Мероприятие проводится в честь Всемирного дня здоровья и организовано АО «Калининградская пригородная пассажирская компания» и ЧУЗ «РЖД-Медицина», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.