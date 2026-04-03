О жертвах среди пассажиров в составе № 302 Москва – Челябинск

2026-04-03 09:35
Согласно первоначальной информации, среди пострадавших - 4 человека с легкими и средними травмами. Им предоставляется необходимая медицинская помощь. Еще несколько пассажиров получили незначительные ушибы. Никто не погиб.

Сотрудники железной дороги предоставляют пассажирам необходимую поддержку и помощь.

Пассажиры могут рассчитывать на страховые выплаты от компании АО «СОГАЗ». Для получения более подробной информации можно обратиться по номеру телефона страховой компании: 8 (800) 333-08-88.

Также работает горячая линия Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любого региона России бесплатный).

