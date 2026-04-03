В период майских торжеств на Горьковском направлении запланированы дополнительные рейсы по маршруту Ижевск – Москва.

Во время майских праздников, когда спрос на билеты увеличивается, на Горьковской железной дороге будут курсировать дополнительные дальнего следования поезда №№ 231/232 и 293/294 по маршруту Ижевск – Москва.

Поезд № 293/294 отправится из Ижевска 29 апреля, 3 и 7 мая в 09:35 и прибудет в Москву на следующий день в 04:16. Обратный рейс из Москвы состоится 30 апреля, 4 и 8 мая в 11:27, прибытие в Ижевск запланировано на следующее утро в 07:22.

Поезд № 231/232 отправится из Ижевска 11 мая в 00:45 и прибудет в Москву того же дня в 21:37. Обратный рейс из Москвы состоится 12 мая в 01:10, прибытие в Ижевск ожидается того же дня в 20:15.

Время указано местное. Во время пути предусмотрены остановки, включая станции Агрыз, Казань-Восстание, Арзамас-2 и Муром-1.

Приобрести билеты можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Дополнительную информацию о правилах покупки билетов и о движении поездов можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.