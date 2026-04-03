О случившемся инциденте с пассажирским составом № 302, следующим из Москвы в Челябинск

2026-04-03 07:33
О случившемся инциденте с пассажирским составом № 302, следующим из Москвы в Челябинск
Сегодня в 06:26 по московскому времени возле станции Бряндино в Ульяновской области произошел сход семи вагонов пассажирского поезда № 302, следовавшего из Москвы в Челябинск.

Сведения о жертвах и пострадавших на данный момент уточняются.

На место инцидента были направлены специальные службы. Движение поездов на данном участке временно приостановлено.

Для устранения последствий аварии были отправлены ремонтные бригады со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка.

Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

В Российских железных дорогах был сформирован оперативный штаб под руководством главы организации Олега Белозëрова.

