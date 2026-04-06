Акционерное общество «ФГК» и Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПАК» планируют увеличить объемы вывоза сельскохозяйственной продукции.

2026-04-06 13:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Акционерное общество «ФГК» и Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПАК» заключили договор о взаимодействии, основной задачей которого является совместное усиление объема перевозимых товаров и расширение экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса.

Подписание произошло в контексте Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге. Под документом расписались генеральный директор АО «ФГК» Дмитрий Мурев и генеральный директор ООО «ЕВРОПАК» Людвиг Тарханьян.

«Федеральная грузовая компания сосредоточена на участии в развитии рынка грузовых железнодорожных перевозок: расширяется клиентская база и география присутствия наших услуг, на сеть выводится новый подвижной состав. Взаимодействие с ООО «ЕВРОПАК» планируем начать с организации 2 полносоставных поездов длиной 71 условный вагон отправлением со станций Московской и Юго-Восточной железных дорог в направлении погранперехода Забайкальск и далее потребителям в Китайскую Народную Республику с ритмикой 2 раза в месяц. Для этого АО «ФГК» предоставит фитинговые платформы под перевозки растительного масла во флекситанках. Подписание договора станет частью работы над внедрением и тиражированием на сеть российских железных дорог инновационных транспортно-логистических решений, в том числе в рамках поручений руководства страны о наращивании несырьевого неэнергетического экспорта», – подчеркнул генеральный директор АО «ФГК» Дмитрий Мурев.

Глава ООО «ЕВРОПАК» Людвиг Тарханьян выразил свою радость по поводу стратегического сотрудничества с АО «ФГК», которое даст возможность значительно увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. Корпорация «ЕВРОПАК» занимается перевозками больших объемов растительных (рапсового и подсолнечного) масел в контейнерах, используя собственные технологии в «флекситанках «Европак», а также зернобобовых культур, свекловичного жома и многих других грузов. За период 2023–2025 годов мы установили отраслевой рекорд, отправив на экспорт более 2,8 млн тонн растительных масел, а в 2025 году обеспечили более 47% всех поставок растительных масел из России в Китай. В рамках работы с АО «ФГК» мы планируем запустить регулярные полносоставные контейнерные поезда. Это поможет оптимизировать логистику, снизить затраты и укрепить конкурентные позиции российских производителей на международном рынке. Сотрудничество с АО «ФГК» станет началом для дальнейших отправок продукции АПК и по другим дорогам ОАО «РЖД».

