На железнодорожной станции Красноярска состоялось мероприятие под названием «Шла весна сорок первого года»

2026-04-06 13:16
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Акция, посвященная творчеству художника-фронтовика Бориса Ряузова и названная «Шла весна сорок первого года», прошла на железнодорожном вокзале станции Красноярск.

Место проведения мероприятия было выбрано не случайно: 85 лет назад, в апреле 1941 года, Борис Ряузов впервые прибыл на красноярскую землю, спустившись с поезда.

Пассажиры и гости могли ознакомиться с уникальной мобильной экспозицией «Фронтовые рисунки Бориса Ряузова», в которую вошли зарисовки и этюды, созданные художником в годы Великой Отечественной: «По дорогам войны», «Подвиг капитана Гастелло», «Александр Матросов» и др.

Главным событием акции стал театрально-музыкальный час: актеры Театра исторической реконструкции «Артефакт» представили программу художественного слова, воссоздающую настроение предвоенной весны 1941 года, а ансамбль народной песни «Красный Яр» исполнил композиции военных лет.

Для пассажиров и гостей Красноярска культурно-историческая акция на железнодорожном вокзале стала возможностью прикоснуться к истории через искусство и почувствовать связь времен.

Стоит отметить, что пассажирские комплексы КрасЖД регулярно становятся местом проведения фестивалей, выставок и историко-просветительских проектов региона, продолжая традицию, которая была заложена еще в XIX веке, когда вокзалы были центрами культурной жизни российских городов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

