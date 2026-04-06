На Калининградской железнодорожной линии с 15 апреля намечено запускать дополнительные "дачные" поезда.

С 15 апреля 2026 года на Калининградской железнодорожной магистрали начнут ходить дополнительные пригородные составы по Мамоновскому, Багратионовскому, Балтийскому и Черняховскому маршрутам.

По Мамоновскому маршруту:

2 пригородных состава будут ходить по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала – в 10:25, из Мамоново – в 16:20;

По Багратионовскому маршруту:

дополнительно назначенные рельсовые автобусы будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням с Южного вокзала в 08:25, из Багратионовска – в 18:35. Пригородный поезд № 6315, курсирующий по выходным дням со станции Багратионовск в 14:15, будет отменен;

По Балтийскому маршруту:

назначаются 4 дополнительных пригородных состава. Время оправления с Южного вокзала – в 08:10 и 13:05, из Балтийска – в 09:51 и 16:20. Поезда будут ходить по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням;

По Черняховскому маршруту:

по вторникам, четвергам, субботам и праздничным дням будет ходить пригородный состав, отправляющийся с Южного вокзала в 08:15. Из Черняховска – в 13:05.

Всю свежую информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно найти на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.