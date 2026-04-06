Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 2 июня 2026 года установлены дополнительные рейсы из Кирова до курортных зон южной части России.

2026-04-06 09:25
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В теплое время года на Горьковской железнодорожной линии запланированы дополнительные дальнего следования поезда № 531/532 на маршруте Киров – Адлер и № 241 на маршруте Киров – Анапа.

Поезд № 531/532 будет ходить каждые два дня. Отправление из города на Вятке начнется с 2 июня в 17:50, из Адлера – с 5 июня в 07:29.

Поезд № 241 также будет ходить каждые два дня. Отправление из Кирова начнется с 5 июня в 21:49, из Анапы – с 8 июня в 10:40.

В маршруте предусмотрены остановки, включая Нижний Новгород, Саранск, Пензу и Волгоград.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru.

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru