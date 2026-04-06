С 2 июня 2026 года установлены дополнительные рейсы из Кирова до курортных зон южной части России.

В теплое время года на Горьковской железнодорожной линии запланированы дополнительные дальнего следования поезда № 531/532 на маршруте Киров – Адлер и № 241 на маршруте Киров – Анапа.

Поезд № 531/532 будет ходить каждые два дня. Отправление из города на Вятке начнется с 2 июня в 17:50, из Адлера – с 5 июня в 07:29.

Поезд № 241 также будет ходить каждые два дня. Отправление из Кирова начнется с 5 июня в 21:49, из Анапы – с 8 июня в 10:40.

В маршруте предусмотрены остановки, включая Нижний Новгород, Саранск, Пензу и Волгоград.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.