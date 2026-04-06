В апреле 2026 года произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Ярославскому направлению Московской железнодорожной магистрали.

2026-04-06 09:18
Изменения в расписании некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД ожидаются 6, 9, 13, 16 апреля 2026 года. Причина - ремонтные работы на станции Коромыслово Северной железной дороги, расположенной на границе со столичной магистралью и обслуживающей пассажирские поезда, следующие в Москву и обратно.

Хотим обратить внимание пассажиров на то, что в расписание пригородных поездов внесены изменения: время отправления и прибытия некоторых поездов, а также количество остановок на маршруте могут быть скорректированы. Некоторые электрички, курсирующие между Москвой, Сергиевым Посадом, Пушкино, Красноармейском и Болшево, временно исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

