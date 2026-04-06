С начала года до марта 2026 года на Забайкальской железнодорожной линии было загружено свыше 6,1 млн тонн грузов.

Согласно оперативным данным, с января по март 2026 года на Забайкальской магистрали было загружено свыше 6,1 млн тонн разнообразных грузов, что на 3% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

За первые 3 месяца 2026 года грузооборот достиг 81 млрд тарифных тонно-км, (+0,8%), однако с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период он уменьшился на 0,3% и составил 97,8 млрд тонно-км.

В течение 3 месяцев 2026 года было загружено:

каменного угля – 3,7 млн тонн (-3,7%);

железной и марганцевой руды – 958,6 тыс. тонн (+9,6%);

цветной руды и серного сырья – 234,4 тыс. тонн (увеличение – более чем в 2 раза);

зерна – 211,7 тыс. тонн (-24%);

строительных материалов – 192,3 тыс. тонн (+4,8%);

нефти и нефтепродуктов – 24,6 тыс. тонн (увеличение – в 2 раза).

Согласно оперативным данным, в марте 2026 года на Забайкальской железнодорожной линии было загружено 1,96 млн тонн разнообразных грузов, что на 8,5% меньше показателя за март 2025 года.

Грузооборот за это же время составил 29,1 млрд тонно-км (+8,2%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии он увеличился на 5,5% и составил 35,1 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.