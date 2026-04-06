Загрузка на Московском железнодорожном пути в период с января по март 2026 года достигла 12,7 млн тонн.

Согласно свежим данным, в январе – марте 2026 года на Московской железной дороге было перевезено 12,7 млн тонн груза, что на 4,9% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Грузооборот упал на 8,4% по сравнению с январем – мартом 2025 года и составил 19,8 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 8,3% и составил 24,9 млрд тонно-км.
В январе – марте было загружено и отправлено в вагонах:
Снижение показателей погрузки продолжает вызывать спад активности в строительной отрасли и внешние негативные факторы. Однако при этом наблюдается рост объемов погрузки лесных грузов и зерна урожая 2025 года на фоне увеличившегося спроса, сообщает отдел корпоративных коммуникаций МЖД.