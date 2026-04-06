Загрузка на Московском железнодорожном пути в период с января по март 2026 года достигла 12,7 млн тонн.

2026-04-06 09:05
Согласно свежим данным, в январе – марте 2026 года на Московской железной дороге было перевезено 12,7 млн тонн груза, что на 4,9% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Грузооборот упал на 8,4% по сравнению с январем – мартом 2025 года и составил 19,8 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 8,3% и составил 24,9 млрд тонно-км.

В январе – марте было загружено и отправлено в вагонах:

  • железной и марганцевой руды – 3,5 млн тонн (-7,7%);
  • нефти и нефтепродуктов – 2,7 млн тонн (+11%);
  • химических и минеральных удобрений – 1,4 млн тонн (-12,4%);
  • зерна – 728,8 тыс. тонн (увеличение – в 1,8 раза);
  • химикатов и соды – 475,1 тыс. тонн (+23,7%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 371,8 тыс. тонн (-22,2%);
  • лома черных металлов – 304,6 тыс. тонн (-36,8%);
  • строительных грузов – 278,5 тыс. тонн (-27,4%);
  • черных металлов – 266,4 тыс. тонн (-32%);
  • цемента – 186,9 тыс. тонн (-40,2%);
  • лесных грузов – 140,2 тыс. тонн (увеличение – в 1,4 раза).

Снижение показателей погрузки продолжает вызывать спад активности в строительной отрасли и внешние негативные факторы. Однако при этом наблюдается рост объемов погрузки лесных грузов и зерна урожая 2025 года на фоне увеличившегося спроса, сообщает отдел корпоративных коммуникаций МЖД.

