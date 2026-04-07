Загрузка удобрений на Свердловской железнодорожной линии обновила исторический рекорд.

С января по март 2026 года на Свердловской железнодорожной магистрали было перевезено рекордное количество химических и минеральных удобрений - 5,11 млн тонн (в вагонах и контейнерах). Это на 2,2% больше, чем за тот же период в прошлом году. Если смотреть на пятилетний период, то объемы увеличились более чем на треть (+38,7%, или 1,42 млн тонн по сравнению с I кварталом 2020 года).

В марте объем перевозок удобрений на СвЖД достиг 1,8 млн тонн (+4,4% по сравнению с мартом прошлого года). Один из основных грузоотправителей установил месячный рекорд, предъявив к перевозке более 1,23 млн тонн продукции.

Положительная динамика наблюдается на фоне увеличения спроса на удобрения на мировом рынке и потребностей предприятий российского агропромышленного комплекса. Три четверти грузов (76,5%) были отправлены на экспорт. Доля внутренних перевозок в структуре перевозок составила 23,5%, в I квартале было отправлено 1,2 млн тонн удобрений (+0,2%).

Экспортные отправки удобрений со станций СвЖД через сухопутные пограничные переходы и морские порты с начала года увеличились на 2,6% (отправлено 3,9 млн тонн). Среди основных потребителей - Бразилия (ее доля составила 37,9% от общего объема перевозок удобрений на СвЖД, отгружено 1,93 млн тонн) и Китай (31,4%, или 1,61 млн тонн).

Основная часть (70,5%) была отправлена со станций СвЖД в западном направлении (станции Автово, Лужская, Мурманск) для доставки потребителям через порты Северо-Запада. В восточном направлении доля перевозок увеличилась до 16%, груз следовал через сухопутные пограничные переходы Забайкальск, Наушки, Гродеково, Камышовая и Кулунда. Доля экспорта в южном направлении (включая через Казахстан в Китай, а также через порт Азово-Черноморского бассейна Новороссийск) составила 11%.

Позитивное влияние на динамику погрузки было достигнуто, в том числе, благодаря услуге регулярной отправки поездов с увеличенной массой 6300 тонн из Пермского края в Китай, которую магистраль запустила в ноябре 2025 года по запросу ведущих глобальных экспортеров химических и минеральных удобрений. Для обеспечения движения составов с увеличенной массой со станций Березники-Сортировочная и Соликамск-2, СвЖД модернизировала инфраструктуру. Весовые ограничения для поездов были увеличены: теперь грузоотправитель может добавить в каждый поезд до 3 дополнительных вагонов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.