ПАО «РЖД» и АО «ТМХ» впервые заключили трехлетнее соглашение о поставке электропоездов.

2026-04-07 13:00
ПАО «РЖД» и АО «ТМХ» впервые заключили трехлетнее соглашение о поставке электропоездов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В соответствии с договором, холдинг «РЖД» намерен приобрести электропоезда серий ЭП3Д и ЭП2ДМ (с переменным и постоянным током соответственно), которые производит АО «Демиховский машиностроительный завод» (часть ТМХ). В частности, в этом году планируется купить 110 вагонов (или 15 составов), включая:

  • 70 вагонов серии ЭП3Д (10 составов: 1 состав – в четырехвагонной конфигурации, 3 – в шестивагонной, 6 – в восьмивагонной);
  • 40 вагонов серии ЭП2ДМ (5 составов в восьмивагонной конфигурации).

Новый подвижной состав заменит устаревший на полигонах обслуживания 6 железнодорожных филиалов ОАО «РЖД»: Октябрьской, Горьковской, Северо-Кавказской, Куйбышевской, Красноярской и Дальневосточной.

Кроме того, благодаря обновлению подвижного состава ожидается расширение пригородной маршрутной сети.

Напомним: электропоезда серий ЭП3Д и ЭП2ДМ полностью разработаны и собраны в России. Они предлагают улучшенный уровень комфорта и оснащены удобными туалетами, системами климат-контроля, лифтами и креплениями для инвалидных колясок.

Также стоит отметить, что с этого года в составах электричек, где более 5 вагонов, будет предусмотрен дополнительный туалет в немоторном вагоне (ранее туалеты устанавливались только в головных вагонах электричек).

До 2026 года договоры на поставку подвижного состава между ОАО «РЖД» и АО «ТМХ» заключались на 1 год.

