Железнодорожные работники из Калининграда организовали общественные работы в субботу, приуроченные к 80-летию со дня создания Калининградской области.

2026-04-07 12:48
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Традиционный апрельский субботник на Калининградской железной дороге в этом году был посвящен 80-летию Калининградской области. Основной акцент был сделан на благоустройство территорий, уход за памятниками, вокзальными площадями, рабочими местами и служебно-техническими зданиями.

В числе прочего, руководители и сотрудники магистрали занялись уборкой территории Центра по сохранению исторического наследия дороги, провели работы по очистке и покраске музейных экспонатов на открытой площадке. Волонтеры и молодежь участвовали в городском субботнике на кладбище участников штурма Кенигсберга и первых переселенцев на улице Камской областного центра, убрали территорию на подшефной КЖД братской могиле на станции Голубево. Сотрудники Южного вокзала Калининграда покрасили опоры контактной сети, напольные устройства, скамейки на платформах и бордюрные камни. Также железнодорожники убрали мусор на протяжении около 5 км полосы отвода на участке Калининград – Черняховск по главному ходу дороги.

В результате субботника на Калининградской железной дороге было убрано более 6 тыс. кв. м территории, собрано и вывезено на полигон более 12 тонн мусора, отправлена на переработку 1 тонна макулатуры, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

