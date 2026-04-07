С января по март нынешнего года на Московской железнодорожной магистрали было перевезено 185,6 млн пассажиров.

Согласно оперативной информации, с января по март 2026 года 185,6 млн пассажиров воспользовались услугами Московской железной дороги, что на 0,2% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 179,4 млн пассажиров использовали пригородное сообщение (-0,2%), а 6,2 млн пассажиров отправились в дальние поездки (+0,6%).

Общий пассажирооборот за период с января по март составил 7,5 млрд пасс.-км, что на 0,2% меньше, чем за тот же период 2025 года. В пригородном сообщении было перевезено 4,4 млрд пасс.-км (+0,2%), а в дальнем следовании - 3,2 млрд пасс.-км (-0,7%).

В марте 67,5 млн пассажиров выбрали железнодорожный транспорт, что на 1,1% меньше, чем в марте предыдущего года. Из них 65,5 млн пассажиров использовали пригородное сообщение (-1,1%), а 2,1 млн пассажиров отправились в дальние поездки (-1,1%).

Пассажирооборот в марте составил 2,6 млрд пасс.-км, что на 3,9% меньше, чем за тот же период 2025 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,5 млрд пасс.-км (-5%), а в дальнем следовании - 1 млрд пасс.-км (-2,2%).

На Московском центральном кольце с января по март 2026 года было перевезено 35,7 млн пассажиров, что на 5,7% меньше по сравнению с январем-мартом 2025 года. В марте было перевезено 13,5 млн пассажиров (-2,8% по сравнению с мартом предыдущего года). Наибольшее количество пассажиров воспользовались станциями Ростокино (997,2 тыс. человек), Площадь Гагарина (891,5 тыс.), Кутузовская (824,1 тыс.), Ботанический Сад (750,6 тыс.), Москва-Сити (735,5 тыс.).

С момента начала работы МЦК было перевезено 1 млрд 351 млн пассажиров, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.