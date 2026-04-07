2026-04-07 10:31
На Железнодорожной ветке Октябрьского направления успешно завершена предупредительная кампания под названием «Безопасный путь».
В последние дни марта на пространстве Октябрьской железной дороги проходили действия по укреплению регулярной работы по предотвращению травматизма несовершеннолетних в транспортной сфере.

Во время реализации профилактической кампании «Безопасный путь» работники железной дороги с поддержкой транспортной полиции провели уроки безопасности для учеников школ, расположенных недалеко от железнодорожных путей, а также лекции и разговоры для учителей и родителей учащихся. К тому же, были организованы проверки на незаконных переходах через железнодорожные пути.

Для детей были устроены экскурсии в депо, на станции и в Музей железных дорог России, включая в рамках социально-образовательного проекта «Открытый путь», участниками которого в этом году стали социальные заведения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эти заведения оказывают помощь детям, оставшимся без родительского ухода.

Проект направлен на формирование у детей и подростков сознательного стремления соблюдать правила безопасности через изучение истории и деятельности железнодорожного транспорта.

Упомянем, что с января по март с работой объектов железнодорожного транспорта ознакомились около 200 воспитанников из 12 центров поддержки семейного воспитания Санкт-Петербурга и ресурсного центра Ленинградской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

