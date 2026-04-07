2026-04-07 09:19
В первом триместре 2026 года с платформ и станций Красноярской железнодорожной магистрали в дальнемерные поезда было отправлено 420,8 тыс. путешественников.
Согласно оперативным данным, с января по март 2026 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги в поездах дальнего следования отправились в путешествия 420,8 тыс. пассажиров (+4,4% по сравнению с тем же периодом 2025 года).

За три месяца пригородными поездами КрасЖД воспользовались 1,1 млн пассажиров, что на 6,5% меньше, чем за январь – март предыдущего года.

В общей сложности за I квартал года на КрасЖД в путешествия отправились 1 млн 489,3 тыс. пассажиров (-3,7% по сравнению с данными за аналогичный период 2025 года).

Пассажиропоток на Красноярской железной дороге за январь – март уменьшился на 0,8% по сравнению с уровнем того же периода предыдущего года и составил 447,8 млн пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

