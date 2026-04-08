В первом квартале нынешнего года количество перевезенных контейнеров по Октябрьской железной дороге достигло 244,3 тыс. ДФЭ.
2026-04-0812:42
С января по март 2026 года по Октябрьской железной дороге было перевезено 244,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 13% меньше, чем за тот же период 2025 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 104,3 тыс. ДФЭ (+6,4%), на экспорт – 42,6 тыс. ДФЭ (-16,8%).
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 118 тыс. ДФЭ (-19,2%), в которых было перевезено 2,8 млн тонн грузов (-14,7%), включая:
химические и минеральные удобрения – 55,9 тыс. ДФЭ (-13,9%);
бумагу – 16,3 тыс. ДФЭ (-24,1%);
лесные грузы – 7,6 тыс. ДФЭ (-45,4%);
цветную руду и серное сырье – 5,8 тыс. ДФЭ (+7,4%);
химикаты и соду – 5,2 тыс. ДФЭ (+9%);
строительные грузы – 3,6 тыс. ДФЭ (-16,6%);
цветные металлы – 1,6 тыс. ДФЭ (-37,6%);
нефть и нефтепродукты – 1,6 тыс. ДФЭ (-20,6%);
промышленные товары – 1,4 тыс. ДФЭ (+42,4%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 875 ДФЭ (-2,5%);
картофель, овощи и фрукты – 1,6 тыс. ДФЭ (+8,1%);
продукты перемола – 358 ДФЭ (-2,2%);
другие продовольственные товары – 6,3 тыс. ДФЭ (-3,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
