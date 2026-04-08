Свыше 15 тыс. индивидуумов приняли участие в мероприятии «Безопасный транспорт» на Горьковском железнодорожном пути.

Сотрудники Горьковской железнодорожной линии провели обучающую кампанию по безопасности на железной дороге в рамках проекта «Безопасный транспорт», который был реализован на всей территории ОАО «РЖД» с 23 по 31 марта 2026 года. Всего в разнообразных мероприятиях приняли участие более 15 тыс. людей, включая более 9,5 тыс. детей.

Целью проекта было предотвращение инцидентов с несовершеннолетними на железнодорожном транспорте, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и местах подвижного состава, не предназначенных для этого («зацепинг»).

Сотрудники железной дороги вместе с представителями правоохранительных органов организовали и провели более 1,6 тыс. профилактических рейдов на станциях и участках пути для выявления нарушителей правил поведения на транспортной инфраструктуре.

Кроме того, работники железнодорожной линии провели обучающую работу с жителями, учащимися учебных заведений, преподавателями и родителями. Так, на территории Горьковской железной дороги было проведено 1,6 тыс. лекций и бесед, включая открытые уроки и экскурсии на детские железные дороги и транспортные предприятия.

В учебных учреждениях и центрах дополнительного образования были размещены печатные и электронные информационные материалы с правилами поведения на железнодорожной инфраструктуре, а также были показаны тематические видеоролики и фильмы.

Железная дорога – это зона повышенной опасности. Мы призываем взрослых объяснять детям правила безопасности, быть максимально внимательными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.