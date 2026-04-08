В процессе проверки полосы отвода на Калининградской железнодорожной магистрали обнаружено примерно 100 нарушений норм убранства.

2026-04-08 12:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перед началом летнего периода пассажирских перевозок на Калининградской железной дороге был осуществлен комиссионный осмотр полосы отвода и прилегающих к ней городских территорий. В результате было обнаружено около 100 мест незаконного складирования мусора и нанесения граффити.

В проверках принимали участие представители местных администраций. Специалисты уделили особое внимание участкам в областном центре на курортных направлениях магистрали. Одним из наиболее проблемных мест является городская территория, прилегающая к станции Западный-Новый, где были обнаружены засоренные участки и большое количество граффити на частных сооружениях.

Материалы с выявленными нарушениями будут переданы ответственным лицам в муниципалитеты для последующей работы с нарушителями по устранению замечаний. Повторные проверки будут проведены после окончания летних перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

