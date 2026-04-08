В процессе проверки полосы отвода на Калининградской железнодорожной магистрали обнаружено примерно 100 нарушений норм убранства.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Перед началом летнего периода пассажирских перевозок на Калининградской железной дороге был осуществлен комиссионный осмотр полосы отвода и прилегающих к ней городских территорий. В результате было обнаружено около 100 мест незаконного складирования мусора и нанесения граффити.

В проверках принимали участие представители местных администраций. Специалисты уделили особое внимание участкам в областном центре на курортных направлениях магистрали. Одним из наиболее проблемных мест является городская территория, прилегающая к станции Западный-Новый, где были обнаружены засоренные участки и большое количество граффити на частных сооружениях.

Материалы с выявленными нарушениями будут переданы ответственным лицам в муниципалитеты для последующей работы с нарушителями по устранению замечаний. Повторные проверки будут проведены после окончания летних перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.