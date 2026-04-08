Изменения в расписании некоторых пригородных поездов по Рижскому и Курскому направлениям Московской железной дороги ожидаются 10–12 апреля.

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений МЖД, включая МЦД-2, ожидаются 10–12 апреля в связи с проведением работ по замене двух стрелочных переводов на станции Тушино.

Технические "промежутки" запланированы с 23:00 10 апреля до 09:00 11 апреля, а также в те же часы 11–12 апреля, когда поток пассажиров наименьший. Во время проведения работ движение поездов на участке Павшино – Подмосковная будет осуществляться по соседним путям в реверсивном режиме.

Мы хотели бы обратить внимание пассажиров на то, что в связи с этим в расписание поездов внесены значительные изменения. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-2 будут следовать по сокращенным маршрутам – от или до станции Москва-Пассажирская-Курская. Некоторые пригородные поезда дальних маршрутов совершат сокращенные рейсы, часть поездов будет временно отменена.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.