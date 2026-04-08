С 27 мая установлены дополнительные рейсы из Ижевска до курортных зон Южной России.

09:34

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В теплое время года на Горьковской железнодорожной магистрали запланированы дополнительные дальнего следования поезда № 515/516 на маршруте Ижевск – Анапа, № 507/508 на маршруте Ижевск – Новороссийск, а также № 497/498 и № 451/452 на маршруте Ижевск – Адлер.

Таким образом, поезд № 515/516 начнет отправляться из главного города Удмуртии с 27 мая в 20:52. В обратном направлении состав будет отправляться из Анапы с 3 июня в 07:35. В маршруте предусмотрены остановки, включая Казань, Ульяновск, Саратов и Волгоград.

Поезд № 497/498 начнет отправляться из Ижевска с 1 июня в 18:54, в обратном направлении из Адлера – с 4 июня в 07:29. В маршруте предусмотрены остановки, включая Казань (Восстание), Саранск, Пензу и Волгоград.

Поезд № 451/452 начнет отправляться из главного города Удмуртии со 2 июня в 20:42, в обратном направлении из Анапы – с 5 июня в 10:41. В маршруте предусмотрены остановки, включая Агрыз, Набережные Челны, Ульяновск, Саратов и Волгоград.

Поезд № 507/508 начнет отправляться из Ижевска с 5 июня в 07:24, в обратном направлении из Новороссийска – с 7 июня в 17:10. В маршруте предусмотрены остановки, включая Казань (Восстание), Ульяновск, Пензу и Ростов-на-Дону.

Время указано местное. Все составы будут курсировать через день.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробную информацию о правилах приобретения проездных документов и о движении поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.