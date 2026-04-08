В Дагестане работники железной дороги быстро восстановили работу поездов на участках, пострадавших от непогоды.

2026-04-08 09:15
В Дагестане работники железной дороги быстро восстановили работу поездов на участках, пострадавших от непогоды.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В данный момент восстановлено движение пассажирских и пригородных поездов по всем участкам железнодорожной сети в Дагестане, которые были повреждены из-за экстремальных осадков. Непогода повлияла на железнодорожное сообщение на участках Кадиюрт – Хасавюрт, Каягент – Берикей, Мамед-Кала – Дагестанские Огни и Дербент – Араблинский. Для обеспечения доступности транспорта для жителей республики в условиях затруднения движения по автодорогам было организовано пригородное сообщение по специально разработанному расписанию.

В Махачкалинском районе Северо-Кавказской железной дороги сотрудники ОАО «РЖД» круглосуточно и в сложных погодных условиях обеспечивали оперативное восстановление инфраструктуры. Для координации действий подразделений ОАО «РЖД» функционирует постоянный штаб. Установлено сотрудничество с органами местного самоуправления и властями Дагестана.

Сотрудниками железной дороги были быстро переброшены 3 состава вагонов-хопперов с щебнем, сформированы поезда для перевозки бутового камня для укрепления опор и оснований мостов, с Черноморского побережья были переброшены поезда с тетраподами.

Всего на пострадавшую от стихии территорию доставлено более 100 тетраподов, 2,8 тыс. куб. м бутового камня и 1,4 тыс. куб. м щебня.

Благодаря оперативной координации действий сотрудников энергетического комплекса ОАО «РЖД» и МЧС в кратчайшие сроки была восстановлена работа тяговой подстанции Дербент, обеспечивающей непрерывное электроснабжение более 1,5 тыс. домохозяйств республики.

К работам было привлечено более 200 сотрудников железной дороги, прибывших со всей сети ОАО «РЖД».

Параллельно с проведением ремонтных работ, активизированы ресурсы и средства для помощи пострадавшим сотрудникам и пенсионерам-железнодорожникам. Осуществляется доставка и раздача пищи и питьевой воды, товаров первой необходимости, а также помощь в уборке дворов и помещений.

В данный момент продолжаются работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры, поврежденной вследствие беспрецедентного воздействия стихийного бедствия, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

