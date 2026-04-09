Корпорация «РЖД» и АО «Трансмашхолдинг» подписали соглашение о поставке свыше 2,7 тыс. вагонов для пассажирских перевозок.

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» (подразделение ОАО «РЖД») и ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (часть ТМХ) подписали новое долгосрочное соглашение о разработке, проектировании, производстве, тестировании и сертификации подвижного состава в период 2026–2030 годов (предшествующий контракт был действителен с 2019 по 2025 годы).

В рамках данного контракта предусмотрено производство разнообразных одноэтажных и двухэтажных вагонов дальнего следования – как из уже существующего модельного ряда, так и новых моделей, например: купейные вагоны, двухэтажные вагоны серии «2025», плацкартные вагоны габарита Т или вагоны-рестораны.

Согласно условиям контракта, планируется поставить более 2,7 тыс. вагонов (из них 449 – габарита Т). Общая стоимость подвижного состава превышает 400 млрд рублей.

Новые вагоны будут полностью удовлетворять всем современным требованиям, которые предъявляет АО «ФПК» к безопасности, надежности и комфорту подвижного состава.

В 2026 году холдинг «РЖД» планирует получить более 480 вагонов различных моделей. Среди них – двухэтажные, одноэтажные, а также вагоны габарита Т.