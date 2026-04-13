В первом квартале 2026 года терминалы Горьковской магистрали обработали около 1 млн тонн грузов.

15:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2026 года терминалы Горьковской железнодорожной магистрали обработали около 1 млн тонн грузов, включая:

на терминале Доскино – 97,8 тыс. тонн;

на терминале Тихорецкая – 88,1 тыс. тонн;

на терминале Котельнич-2 – 74,2 тыс. тонн;

на терминале Муром – 71,4 тыс. тонн;

на терминале Юрьевец – 65,3 тыс. тонн;

на терминале Киров-Котласский – 50,8 тыс. тонн;

на терминале Ижевск – 42,8 тыс. тонн.

Терминалы магистрали предоставляют комплексные услуги по перевозке грузов: загрузка и разгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление документов для перевозки, услуги по очистке/промывке вагонов.

Активно применяется цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали может воспользоваться услугами терминально-складского комплекса дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ОАО «РЖД», подав заявку на предоставление услуг.

В рамках предоставления полного спектра услуг был разработан комплексный сервис «ЦМ-Экспедитор», который помогает клиентам оптимизировать маршрут грузоперевозок, загрузить и закрепить груз, оформить документы для перевозки, а также получить услугу полного экспедиторского сопровождения грузовой перевозки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.