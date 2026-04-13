В первом квартале нынешнего года Свердловская железная дорога перечислила в региональные и местные казны 3,5 млрд рублей в виде налогов.
2026-04-1314:14
За первый квартал (с января по март) 2026 года Свердловская железная дорога, вместе со своими структурными единицами, расположенными на территории дороги, внесла в региональные и местные бюджеты 3,5 млрд рублей в виде налогов* (за тот же период 2025 года – 3,4 млрд рублей), включая:
в бюджет Свердловской области – 1,5 млрд рублей;
в бюджет Пермского края – 0,7 млрд рублей;
в бюджет Тюменской области – 0,6 млрд рублей;
в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,6 млрд рублей;
в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа – 0,1 млрд рублей, отметила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
