Транспортировка людей с помощью «Переславского экспресса» в I квартале 2026 года увеличилась более чем на 12%

2026-04-13 13:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2026 года туристический поезд № 927/928 Москва – Переславль-Залесский («Переславский экспресс») доставил свыше 7,3 тыс. пассажиров, что на 12,4% превышает показатель за тот же период 2025 года.

Напоминаем: поезд отправляется в выходные и праздничные дни из Москвы в 07:45, а из Переславля – в 18:35. Его маршрут включает остановки на станциях Сергиев Посад, Александров и Берендеево. Время в пути до Переславля составляет 2 часа 50 минут, обратно – 3 часа 13 минут. Перевозка осуществляется современным рельсовым автобусом РА-2 в трехвагонной комплектации. В нем предусмотрено все для комфортного путешествия: система климат-контроля, буфетная зона с закусками и напитками, места для путешествия с домашними питомцами и прочее.

Проездные документы на «Переславский экспресс» можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в любых кассах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

