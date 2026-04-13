Магистраль Горьковская проведет реставрацию памятных мест перед 81-й годовщиной Великой Победы.

2026-04-13 13:11
Магистраль Горьковская проведет реставрацию памятных мест перед 81-й годовщиной Великой Победы.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали начали улучшение состояния мемориальных объектов в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, в Кирове планируется обновить 20 таких мест, включая:

  • стелу воинам-путиловцам на станции Ардаши;
  • мемориал «Они сражались за Родину!» на станции Опарино;
  • монументы воинам-железнодорожникам на станциях Мураши и Зуевка;
  • памятник «Слава павшим героям» на станции Вазюк;
  • монумент погибшим сотрудникам паровозного депо станции Киров;
  • памятный камень ветеранам локомотивного депо Лянгасово;
  • монумент железнодорожникам вагонного депо Лянгасово.

В дополнение к этому, будут восстановлены мемориальные доски в честь героев-железнодорожников, которые находятся на административных зданиях и вокзалах станций Лянгасово, Киров и Пинюг, а также будут окрашены паровозы-монументы на станциях Киров, Лянгасово, Зуевка и Балезино, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

