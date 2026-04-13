Магистраль Горьковская проведет реставрацию памятных мест перед 81-й годовщиной Великой Победы.

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали начали улучшение состояния мемориальных объектов в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, в Кирове планируется обновить 20 таких мест, включая:

стелу воинам-путиловцам на станции Ардаши;

мемориал «Они сражались за Родину!» на станции Опарино;

монументы воинам-железнодорожникам на станциях Мураши и Зуевка;

памятник «Слава павшим героям» на станции Вазюк;

монумент погибшим сотрудникам паровозного депо станции Киров;

памятный камень ветеранам локомотивного депо Лянгасово;

монумент железнодорожникам вагонного депо Лянгасово.

В дополнение к этому, будут восстановлены мемориальные доски в честь героев-железнодорожников, которые находятся на административных зданиях и вокзалах станций Лянгасово, Киров и Пинюг, а также будут окрашены паровозы-монументы на станциях Киров, Лянгасово, Зуевка и Балезино, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.