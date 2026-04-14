Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период майских торжеств на Юго-Восточной железной дороге запланированы дополнительные поезда.

2026-04-14 17:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью удовлетворить возросший спрос на транспортировку во время майских праздников, ЮВЖД назначила дополнительные дальнего следования:

  • № 528/527 Белгород – Москва с отправлением из Белгорода 29 апреля и 10 мая, с отправлением из Москвы 30 апреля и 11 мая;
  • № 220/219 Белгород – Москва с отправлением из Белгорода 10 мая, с отправлением из Москвы 10 мая;
  • № 219/220 Москва – Белгород с отправлением из Москвы 30 апреля и 8 мая, с отправлением из Белгорода 3 и 11 мая;
  • № 543/544 Балашов – Москва с отправлением из Балашова 29 апреля и 9 мая, с отправлением из Москвы 30 апреля и 10 мая.

В составе поездов предусмотрены места для размещения пассажиров с ограниченными возможностями, имеются специальные багажные купе, доступна услуга перевозки домашних животных без присутствия хозяев.

Детальную информацию о правилах оформления проездных документов и о расписании поездов можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru