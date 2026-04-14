В период майских торжеств на Юго-Восточной железной дороге запланированы дополнительные поезда.

С целью удовлетворить возросший спрос на транспортировку во время майских праздников, ЮВЖД назначила дополнительные дальнего следования:

№ 528/527 Белгород – Москва с отправлением из Белгорода 29 апреля и 10 мая, с отправлением из Москвы 30 апреля и 11 мая;

№ 220/219 Белгород – Москва с отправлением из Белгорода 10 мая, с отправлением из Москвы 10 мая;

№ 219/220 Москва – Белгород с отправлением из Москвы 30 апреля и 8 мая, с отправлением из Белгорода 3 и 11 мая;

№ 543/544 Балашов – Москва с отправлением из Балашова 29 апреля и 9 мая, с отправлением из Москвы 30 апреля и 10 мая.

В составе поездов предусмотрены места для размещения пассажиров с ограниченными возможностями, имеются специальные багажные купе, доступна услуга перевозки домашних животных без присутствия хозяев.

Детальную информацию о правилах оформления проездных документов и о расписании поездов можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.