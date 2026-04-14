Акционерное общество «ФГК» на 78% увеличило количество груза, загруженного в полувагоны, на территории Северо-Кавказской железнодорожной сети.

В первом квартале 2026 года на полигоне Северо-Кавказской железной дороги у АО «ФГК» наблюдалось увеличение объема погрузки в полувагоны на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув почти 1 млн тонн, или 14,8 тыс. вагоноотправок.

Руководитель Ростовского агентства транспортного обслуживания АО «ФГК» Ольга Исакова подчеркнула, что рост объема погрузки строительных грузов способствовал положительной динамике.

«Объем погрузки щебеночной продукции увеличился на 2,6 тыс. вагоноотправок для доставки на станции Трофимовский-2 и Анисовка Приволжской железной дороги в рамках строительства одного из ключевых дорожных объектов Поволжья – Южного обхода Саратова и мостового перехода через реку Волгу с подходами к нему в рамках реализации национального проекта «Эффективная транспортная система». Дополнительно, выполнение сервисного контракта на перевозку путевого щебня со станций Божковская и Нальчик позволило увеличить объем погрузки на 2 тыс. вагоноотправок для ремонта и обновления инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги», – отметила она.

В марте 2026 года также был зафиксирован рост объема погрузки в полувагоны АО «ФГК» на станциях Северо-Кавказской железной дороги на 46% по сравнению с мартом 2025 года.

За отчетный период доля погрузки в полувагоны АО «ФГК» на полигоне Северо-Кавказской железной дороги составила 7% от общего объема погрузки в полувагоны компании на сети российских железных дорог.