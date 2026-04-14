РЖД достигли рекордного уровня загрузки зерна в первом квартале 2026 года.

14:39

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого месяца года до марта на железнодорожных путях РЖД было загружено 9,2 млн тонн зерна, что на 46,5% превышает показатель за тот же период предыдущего года.

Это является абсолютным рекордом квартальной погрузки зерна за всю историю деятельности компании. Прежний рекорд (8,7 млн тонн) был установлен в I квартале 2024 года.

В марте по железнодорожным путям РЖД было отправлено 3,3 млн тонн зерна, что на 57,8% больше, чем за тот же период предыдущего года, включая 186 тыс. тонн, загруженных в контейнеры (12,5 тыс. ДФЭ, +30,4%).

На экспорт было отправлено 2,4 млн тонн зерна (увеличение в 2,3 раза), включая 1,6 млн тонн в направлении портов (увеличение в 2 раза).

Наибольший объем (1,5 млн тонн, увеличение в 2,2 раза) был отправлен за границу через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада было отправлено 97 тыс. тонн (увеличение в 2 раза), в адрес портов Дальнего Востока – 51 тыс. тонн (-26,6%).

Через сухопутные пункты пропуска в марте на экспорт было отправлено 828 тыс. тонн (увеличение в 2,9 раза).

В рамках внутренних перевозок было перевезено 908 тыс. тонн (-13,7%).

Лидерами по объему погрузки зерна в марте стали: Алтайский край (324 тыс. тонн), Новосибирская (274 тыс. тонн) и Омская (233 тыс. тонн) области.