В первом триместре 2026 года, Свердловская железная дорога, откликнувшись на запросы компаний, разработала 8 новых ускоренных маршрутов для перевозки грузов.

С января по март 2026 года, отвечая на запросы грузоотправителей, Свердловская железная дорога разработала 8 новых маршрутов (включая 2 контейнерных) для ускоренной перевозки товаров внутри страны и для экспорта. Общее число маршрутов, по которым регулярно и по расписанию ходят грузовые поезда, достигло 150. Объем грузов, перевезенных на СвЖД ускоренными маршрутными поездами в I квартале текущего года, составил 3 млн тонн. Было отправлено 1759 поездов.

Доставка сырья и готовой продукции "точно в срок" позволяет владельцам грузов интегрировать перевозки в производственный цикл предприятий, экономить на операционных затратах. Например, по новому ускоренному маршруту из Свердловской области организованы поставки сырья на предприятие в Вологодской области: с начала года перевезено 9,35 тыс. тонн грузов.

По специально разработанному расписанию на СвЖД также осуществляется движение контейнерных поездов (сокращается время в пути, минимизируются сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях). В настоящее время для ускоренных контейнерных сервисов задействовано 103 маршрута. Так, в январе – марте со станций Березники-Сортировочная и Соликамск-2 в Китай через территорию Казахстана в 72 ускоренных контейнерых поездах отправлено более 130 тыс. тонн минеральных удобрений.

Для перевозки грузов с севера УрФО СвЖД организовала курсирование ускоренных контейнерных поездов повышенной длины. В I квартале по запросу крупного нефтехимического холдинга из Тобольска на припортовые станции Владивосток, Мыс Чуркин и Находка-Восточная отправлено 22 контейнерных поезда с полипропиленом длиной 125 условных вагонов и 2 поезда по 142 условных вагона.

У СвЖД имеются успешные результаты в области эксплуатации тяжеловесных ускоренных поездов: с октября 2025 года функционирует услуга отправки регулярных поездов с увеличенной грузоподъемностью 6,3 тыс. тонн из Пермского края в Китай (через Забайкалье). В I квартале 2026 года было отправлено 58 таких поездов, как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций СвЖД.