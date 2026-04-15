Корпорация «РЖД» упростила процесс нахождения утерянных предметов в вагонах.

ОАО «РЖД» начало проверку новой системы, которая упростит услугу по поиску утерянных вещей в поездах дальнего следования.

Теперь заявление будет направляться непосредственно к начальнику поезда и проводнику. Так, поиск пропавшего начнут во время движения поезда, не ожидая его прибытия на конечную станцию (как это происходило ранее).

Услуга поиска утерянных вещей пользуется спросом среди пассажиров: с начала года было обнаружено и возвращено владельцам более 13,7 тыс. предметов.

Отметим, что наиболее часто в поездах забывают электронные устройства, документы и предметы одежды. Список необычных находок регулярно обновляется. Например, в этом году в него вошли скрипка, гитара, спортивное кимоно, чайный сервиз, виниловые пластинки и противогаз.