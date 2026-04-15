На вокзале Вологды запустили экспозицию, посвященную Дню Победы.

17:01

В рамках Года пассажира, провозглашенного в ОАО «РЖД», на вокзале Вологды открылась экспозиция «Великая Отечественная война в личных документах вологжан».

Экспозиция организована Государственным архивом Вологодской области и посвящена вкладу местных жителей в достижение Великой Победы. В экспозиции можно увидеть личные документы: фотографии, справки о службе и ранениях, наградные удостоверения, фронтовые письма, воспоминания, красноармейские и орденские книжки. Каждый из 20 стендов посвящен одному человеку и сопровождается аудиогидом, рассказывающим о событиях от лица героя войны. В записи аудиогида участвовали известные вологжане. Один из стендов посвящен боевому пути вологжанина Геннадия Ширикова: его историю озвучил сам герой экспозиции, которому в феврале 2026 года исполнилось 100 лет.

В открытии экспозиции участвовали начальник вокзала Вологда Владимир Сладков, директор Государственного архива Вологодской области Кирилл Ковалев, пассажиры, работники железной дороги, ветераны и студенты техникума.

Экспозиция будет доступна с 15 апреля по 15 мая 2026 года в зале ожидания вокзала Вологда на 2 этаже. Вход бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.