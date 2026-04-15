Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Вологды запустили экспозицию, посвященную Дню Победы.

2026-04-15 17:01
На вокзале Вологды запустили экспозицию, посвященную Дню Победы.
В рамках Года пассажира, провозглашенного в ОАО «РЖД», на вокзале Вологды открылась экспозиция «Великая Отечественная война в личных документах вологжан».

Экспозиция организована Государственным архивом Вологодской области и посвящена вкладу местных жителей в достижение Великой Победы. В экспозиции можно увидеть личные документы: фотографии, справки о службе и ранениях, наградные удостоверения, фронтовые письма, воспоминания, красноармейские и орденские книжки. Каждый из 20 стендов посвящен одному человеку и сопровождается аудиогидом, рассказывающим о событиях от лица героя войны. В записи аудиогида участвовали известные вологжане. Один из стендов посвящен боевому пути вологжанина Геннадия Ширикова: его историю озвучил сам герой экспозиции, которому в феврале 2026 года исполнилось 100 лет.

В открытии экспозиции участвовали начальник вокзала Вологда Владимир Сладков, директор Государственного архива Вологодской области Кирилл Ковалев, пассажиры, работники железной дороги, ветераны и студенты техникума.

Экспозиция будет доступна с 15 апреля по 15 мая 2026 года в зале ожидания вокзала Вологда на 2 этаже. Вход бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru