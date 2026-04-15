Магистраль Горьковского направления тревожится увеличением количества пострадавших людей на железнодорожных путях.

С января по март 2026 года на объектах инфраструктуры Горьковской железной дороги из-за собственной неосторожности травмы получили 24 человека. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года число пострадавших составило 18 человек.

Главными причинами происшествий стали переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

Горьковская железная дорога регулярно осуществляет профилактические меры по предотвращению травматизма граждан на объектах транспортной инфраструктуры. В частности, железнодорожники проводят совместные рейды с правоохранительными органами, а также организуют информационные встречи в образовательных учреждениях.

Так, с 23 по 31 марта на всей сети ОАО «РЖД» проходила профилактическая акция «Безопасный транспорт». Более 15 тыс. человек, включая свыше 9,5 тыс. детей, приняли участие в различных тематических мероприятиях в рамках акции. Железнодорожники вместе с сотрудниками правоохранительных органов провели свыше 1,6 тыс. профилактических рейдов на станциях и перегонах для выявления нарушителей правил поведения на транспортной инфраструктуре.

Железная дорога – это зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.