В первом квартале 2026 года почти 3,7 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугами помощи на станциях Южно-Уральской железнодорожной магистрали.

12:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2026 года почти 3,7 тыс. человек воспользовались услугами сопровождения на железнодорожных и пригородных станциях, а также на остановках Южно-Уральской магистрали. Это на 9,3% больше, чем в тот же период предыдущего года.

На станциях Челябинской области такие услуги использовали 1754 человека, в Курганской области – 1052, в Оренбургской области – 873, в Республике Башкортостан – 18.

Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предлагается ряд специализированных услуг. Они включают встречу, сопровождение, предоставление места на станции во время ожидания посадки, помощь при посадке и высадке из поезда, предоставление при необходимости кресла-коляски или каталки для лежачих больных и т.д. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Получить информацию о услугах, подать заявку на сопровождение и помощь на станциях, забронировать места в поездах дальнего следования можно по телефону: 8 (800) 775-00-00 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.