Число маломобильных пассажиров, совершивших поездки поездами дальнего следования на Северной железной дороге, увеличилось на 31% за полугодие

16:33

В январе-июне 2021 года по заявкам, поступившим в Центр содействия мобильности ОАО «ЖД» и в билетные кассы, по СЖД совершили поездки в поездах дальнего следования около 5,7 тыс. пассажиров с ограниченными физическими возможностями (+31,2% к I полугодию 2020 года). В том числе, специализированными купе воспользовались около 2,7 тыс. (+29,2%).

Больше всего маломобильных пассажиров было перевезено в апреле, мае, июне – более 3,3 тыс. В I полугодии прошлого года на эти месяцы приходится наименьшее количество перевезенных – 1,6 тыс. из 4,3 тыс.

Наиболее востребованными для поездок продолжают оставаться направления на Москву и Санкт-Петербург, а также по территории Республики Коми.