Перевозки контейнеров по Северной железной дороге в первом квартале 2026 года возросли на 25%.

За период с января по март 2026 года на Северной железной дороге наблюдался рост объема контрейлерных отправок на 25,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Было перевезено 6,4 тыс. тонн грузов.

Сочетание железнодорожных и автомобильных (контрейлерных) перевозок значительно уменьшает время загрузки, разгрузки и упаковки груза.

«Мы обеспечиваем доставку груженых полуприцепов по железной дороге в отдаленные районы, включая те, которые не связаны с сетью межрегиональных автодорог. Цены для грузоотправителей сравнимы с автомобильной перевозкой», – заявил глава СЖД Рашид Сайбаталов.

На Северной железной дороге контрейлерные перевозки пользуются спросом в Республике Коми на маршрутах от Сосногорска до Воркуты и Усинска. Для отправки контрейлеров на станциях загрузки и разгрузки железнодорожники модернизировали эстакады, установили необходимое оборудование, организовали подъезды для автомобилей с полуприцепами, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.