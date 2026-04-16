Олег Белозёров и Сергей Собянин провели церемонию открытия станции Москва-Сити МЦД-1 после её реставрации.

16:30

После ремонта открылась станция МЦД-1 Москва-Сити (ранее Тестовская).

Первыми гостями обновленного объекта стали глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров и градоначальник Москвы Сергей Собянин.

«Москва Сити – это не просто крупный деловой узел, но и важный транспортный хаб. Для его развития и комфортных перевозок мы создали дополнительные транспортные системы. Важно было объединить всю эту инфраструктуру в единое целое для удобства пересадки с одного вида транспорта на другой. Сегодня вместе с РЖД мы запускаем основную часть этого вокзала, который обеспечит пересадку около 100 тыс. пассажиров в сутки. В ближайшие годы, я думаю, это будет 140-150 тыс. Это будет один из крупнейших в мире транспортных хабов», – заявил Сергей Собянин.

«Станция Москва-Сити теперь полностью включена в транспортную систему московской агломерации. Здесь сходятся многие составляющие: МЦД-1, МЦД-4, МЦК, метро. У пассажиров появилась возможность прямой пересадки между ними в «сухом» контуре. Этот хаб позволит сократить время пересадки с одного транспорта на другой с 15 минут до 5 с большим комфортом. Станция построена нами по новому стандарту, согласованному с Москвой, и с использованием самых современных технологий», – отметил Олег Белозёров.

Ремонт станции проводился в условиях плотной застройки. Чтобы не лишать пассажиров привычных маршрутов, железнодорожники ни на день не останавливали движение поездов. Для этого были построены временные платформы и мост.

Сегодня для пассажиров доступны 2 крытые платформы длиной 287 м каждая и южный подземный вестибюль площадью 2 тыс. кв. м.

В холле находятся кассы и туалеты. Здесь установлено 10 эскалаторов и 5 лифтов для спуска с платформ и выхода на улицу: в направлении Красногвардейского проезда, МЦД-4, к деловому центру «АйСити» и жилым зданиям в Мукомольном проезде.

ТПУ Москва-Сити полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями и оснащен современной навигацией, тактильными указателями, информационными табло и т. д.

В процессе строительных работ был продлен ранее существующий пешеходный тоннель под железнодорожными путями МЦД-1. Теперь он служит транзитным проходом к Москва-Сити и Филевской линии метро.

Продолжаются работы по дальнейшему улучшению станции. В этом году также планируется открыть третью платформу для пассажиров пригородных поездов Усовской ветки Белорусского направления и экспрессов между Москвой и Одинцово, а также северный холл со стороны Шмитовского проезда для пешеходного сообщения со станцией МЦК Шелепиха.

Также продолжаются строительные работы на станциях Серп и Молот, Железнодорожная, Царицыно, Беговая и Перерва.