В первом триместре 2026 года на путепроводах Октябрьской главной линии зарегистрировано 4 аварии.

2026-04-16 16:00
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого месяца до третьего 2026 года на путях железнодорожных переездов ОЖД зарегистрировано 4 аварии. В сравнении, за тот же период предыдущего года было зафиксировано 3 инцидента.

Все произошедшие аварии были вызваны нарушением правил пересечения железнодорожных переездов. В первом квартале текущего года игнорирование запрещающего сигнала светофора привело к гибели 6 человек.

Место, где пересекаются железная и автомобильная дороги, представляет потенциальную опасность. Для предотвращения аварий, работники железной дороги оборудуют зону переезда предупреждающими знаками, светофорами, устройствами для блокировки железнодорожного переезда, шлагбаумами и противотаранными устройствами. В пункте 15 ПДД РФ приведены правила пересечения железнодорожного переезда, которые должен знать и соблюдать каждый водитель.

Октябрьская железная дорога напоминает, что соблюдение правил безопасности – это личная ответственность каждого. Строгое следование ПДД поможет сохранить вашу жизнь и здоровье, сообщает служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

