С 25 апреля по Владимирской области начнут ходить «дачные» поезда на электрической тяге.

15:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В свете открытия сезона загородных выездов на Горьковской железнодорожной линии запланированы дополнительные пригородные составы по наиболее популярным направлениям.

Таким образом, начиная с 25 апреля 2026 года в выходные дни будут ходить электрички по маршруту Владимир – Ковров – Владимир. Электропоезд № 6408 отправится из Владимира в 09:19 и приедет в Ковров в 10:28, возвращаясь обратно, электричка № 6409 отправится из Коврова в 13:30 и прибудет во Владимир в 14:35.

Сведения о расписании пригородных поездов пассажиры могут найти на сайте ПАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре обслуживания клиентов ПАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, сообщает отдел корпоративных связей ГЖД.