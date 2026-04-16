С 25 апреля по Владимирской области начнут ходить «дачные» поезда на электрической тяге.

2026-04-16 15:54
С 25 апреля по Владимирской области начнут ходить «дачные» поезда на электрической тяге.
В свете открытия сезона загородных выездов на Горьковской железнодорожной линии запланированы дополнительные пригородные составы по наиболее популярным направлениям.

Таким образом, начиная с 25 апреля 2026 года в выходные дни будут ходить электрички по маршруту Владимир – Ковров – Владимир. Электропоезд № 6408 отправится из Владимира в 09:19 и приедет в Ковров в 10:28, возвращаясь обратно, электричка № 6409 отправится из Коврова в 13:30 и прибудет во Владимир в 14:35.

Сведения о расписании пригородных поездов пассажиры могут найти на сайте ПАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре обслуживания клиентов ПАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, сообщает отдел корпоративных связей ГЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

